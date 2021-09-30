Районы - аутсайдеры по вакцинации названы в Псковской области

17:01, 30 сентября 2021, ПАИ

В Усвятском, Пыталовском и Красногородском районах уровень вакцинации от коронавируса ниже 33% от плана. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперштаба 30 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации. Главам указанных районов губернатор поручил скорректировать работу и принять все необходимые меры.

Также Михаил Ведерников отметил, что в ряде учреждений образования и здравоохранения не достигнуты необходимые показатели, утверждённые Роспотребнадзором. Он напомнил, что для победы над ковидом вакцинация должна носить массовый характер. «У нас не должно быть исключений, из-за которых возникают резервуары для сохранения и развития коронавируса. Таким путём мы пандемию не победим и от ограничений не избавимся. Нужно оперативно менять подходы», - заявил глава региона.