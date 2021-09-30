Районы - аутсайдеры по вакцинации названы в Псковской области
В Усвятском, Пыталовском и Красногородском районах уровень вакцинации от коронавируса ниже 33% от плана. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперштаба 30 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации. Главам указанных районов губернатор поручил скорректировать работу и принять все необходимые меры.
Также Михаил Ведерников отметил, что в ряде учреждений образования и здравоохранения не достигнуты необходимые показатели, утверждённые Роспотребнадзором. Он напомнил, что для победы над ковидом вакцинация должна носить массовый характер. «У нас не должно быть исключений, из-за которых возникают резервуары для сохранения и развития коронавируса. Таким путём мы пандемию не победим и от ограничений не избавимся. Нужно оперативно менять подходы», - заявил глава региона.
Есть ли у вас домашний питомец?
Михаил Ведерников: Значительное снижение темпов вакцинации усложняет ситуацию с коронавирусом в Псковской области
Началось заседание оперштаба Псковской области по борьбе с COVID-19 (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
47-летнего водителя, который в алкогольном опьянении сел за мопед и попал в ДТП, признали виновным