Псковичей будут штрафовать за отсутствие масок без предупреждения

17:05, 30 сентября 2021, ПАИ

Псковичей будут штрафовать за отсутствие масок без предупреждения. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперштаба 30 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Он отметил, что во время проверок представители комитета по транспорту и дорожному хозяйству заходят в автобусы и говорят достать маску. «Это что такое? У нас 2 года идет информация, как нужно вести себя в общественных местах. Если он не соблюдает, то он подвергает риску свою жизнь и всех пассажиров. Никаких предупреждений, штрафы без разговоров», - заявил губернатор. Он добавил, что это касается не только пассажиров, но и администрации торговых центров, которые не контролируют нахождение покупателей в средствах индивидуальной защиты, отпускают им продукцию, товары. По мнению главы региона, этого быть не должно.

Также Михаил Ведерников поручил руководителям комитетов и управлений администрации области к 4 октября подготовить подробный, предметный план возобновления проверок в курируемых сферах. «И за это будет установлена личная ответственность», - предупредил губернатор. Касается это соблюдения противовирусных ограничений, достижения показателей обязательной вакцинации тех категорий, которые затронуло постановление Роспотребнадзора.

«Либо научимся жить с этим вирусом, оперативно реагировать, либо будем все время сваливаться в самый худший сценарий. Это жизни и здоровье людей, куча болячек, у нас не выстроена система реабилитации, это удар по экономике», - добавил Михаил Ведерников.