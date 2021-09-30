Михаил Ведерников: Псковскую межрайонную больницу придется перепрофилировать под ковид-койки
«К сожалению, ситуация стремительно ухудшается. Сейчас мы остановились в шаге от перепрофилирования Псковской межрайонной больницы для увеличения ковидного коечного фонда, скорее всего это придется сделать», - сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба 30 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Глава региона отметил, что это неизбежно скажется на полноте и качестве оказываемой плановой медицинской помощи. Дальнейшее перепрофилирование других учреждений ударит по системе здравоохранения ещё больнее, считает он.
По словам губернатора, в регионе фиксируется много случаев заболевания детей и подростков – чаще всего они переносят коронавирус в лёгкой форме, но при этом являются распространителями инфекции.
При этом глава региона подчеркнул, что эпидситуацию в сфере образования усугубляет распространение ОРВИ-инфекций, поэтому некоторые учреждения вынуждены были на несколько дней уйти на карантин. Благодаря вакцинированию удалось защитить педагогов, но дети являются распространителями инфекции. Михаил Ведерников попросил усилить проверки учреждений со стороны Роспотребнадзора.
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