Михаил Ведерников: Псковскую межрайонную больницу придется перепрофилировать под ковид-койки

17:07, 30 сентября 2021, ПАИ

«К сожалению, ситуация стремительно ухудшается. Сейчас мы остановились в шаге от перепрофилирования Псковской межрайонной больницы для увеличения ковидного коечного фонда, скорее всего это придется сделать», - сказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба 30 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что это неизбежно скажется на полноте и качестве оказываемой плановой медицинской помощи. Дальнейшее перепрофилирование других учреждений ударит по системе здравоохранения ещё больнее, считает он.

По словам губернатора, в регионе фиксируется много случаев заболевания детей и подростков – чаще всего они переносят коронавирус в лёгкой форме, но при этом являются распространителями инфекции.

При этом глава региона подчеркнул, что эпидситуацию в сфере образования усугубляет распространение ОРВИ-инфекций, поэтому некоторые учреждения вынуждены были на несколько дней уйти на карантин. Благодаря вакцинированию удалось защитить педагогов, но дети являются распространителями инфекции. Михаил Ведерников попросил усилить проверки учреждений со стороны Роспотребнадзора.