В 13 муниципалитетах Псковской области наблюдает рост количества заболевших COVID-19

17:22, 30 сентября 2021, ПАИ

В 13 муниципалитетах Псковской области наблюдает рост количества инфицированных COVID-19 граждан. Об этом заявила заместитель главного санитарного врача по региону Елена Припутенко на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с COVID-19, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Самый высокий показатель уровня заболевших зафиксирован в Дедовичах. В Пскове за две недели заболели 233 человека, что ниже областного показателя.

В регионе с начала пандемии зарегистрировано 106 вспышек коронавируса, сейчас на контроле остаются 3 — в Идрицкой школе, в Псковской областной психиатрической больнице в Великих Луках, на Порховском маслосырзаводе.

Елена Припутенко добавила, что 467 случаев, или 46% заражений, произошло в семейных очагах, на работе заболели 286 человек, или 33%, в медучреждениях выявлено 44 случая, в 159 источник не установлен. Также было 4 случая завоза инфекции.