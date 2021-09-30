На 11-м месте по уровню заболеваемости COVID-19 находится Псковская область по РФ

17:23, 30 сентября 2021, ПАИ

На 11-м месте по уровню заболеваемости COVID-19 находится Псковская область по России, по Северо-Западному Федеральному округу — на 6-м месте из 11. Об этом заявила заместитель руководителя Управления Федеральной службы Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко на заседании оперштаба 30 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Припутенко, в Псковской области коронавирусом инфицировано 50 тысяч 265 человек. Максимальное количество заболевших за сутки было зафиксировано 7 июля, за последние сутки — 168, что является новым максимумом.

При этом Елена Припутенко рассказала, что без клинических проявлений в регионе болеют 2,2% от всех случаев, доля ОРВИ составляет 85%, пневмоний — 12,8%. За неделю в регионе выявили 455 случаев внебольничной пневмонии, что за 26 больше, чем неделей ранее.

Кроме того, замруководителя псковского Роспотребнадзора отметила, что за прошедшую неделю зафиксирован прирост заболеваемости коронавирусом во всех возрастных группах: на 64% наблюдается рост заболеваемости людей в возрасте от 50 до 64 лет, на 36% — детей до 17 лет.