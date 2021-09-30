Анна Кузыченко рассказала, как будет организована дистанционка в школах Пскова с 4 октября

17:28, 30 сентября 2021, ПАИ

В соответствии с решением оперативного штаба Псковской области по борьбе с COVID-19 все общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образования, подведомственные УО АГП, с понедельника перейдут в режим работы с применением дистанционных технологий, сообщила Псковскому агентству информации начальник Управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко.

«Завтра в каждой школе будет определена потребность в работе дежурных классов для обучающихся начальной школы. Родителям необходимо предоставить информацию своему учителю. Дежурные классы будут организованы по опыту работы прошлого года с горячим питанием для детей. Все обучающиеся с 5 по 11 класс работают со своими учителями с помощью дистанционных технологий. Уверены, что опыт прошлого года позволит нам пройти этап дистанционного обучения на следующей неделе максимально комфортно как для учителей, так и для детей и их родителей», - пояснила Анна Кузыченко.