Ограничить посещение медучреждений предложили в Псковской области
Ограничить посещение медицинских организаций пациентами предложила заместитель председателя государственного комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина. Об этом с заседании оперштаба 30 сентября сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Она отметила, что можно допускать пациентов в индивидуальном порядке только при наличиии ПЦР-теста или сертификата о вакцинации.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников согласился с таким предложением.
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