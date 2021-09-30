Ограничить посещение медучреждений предложили в Псковской области

17:30, 30 сентября 2021, ПАИ

Ограничить посещение медицинских организаций пациентами предложила заместитель председателя государственного комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина. Об этом с заседании оперштаба 30 сентября сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Она отметила, что можно допускать пациентов в индивидуальном порядке только при наличиии ПЦР-теста или сертификата о вакцинации.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников согласился с таким предложением.