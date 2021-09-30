На 61,7% выполнен план по вакцинации первым компонентом прививки от коронавируса в Псковской области
В Псковской области на 61,7% выполнен план по вакцинации первым компонентом прививки от коронавируса, на 56,9% — вторым компонентом. Об этом заявила заместитель руководителя управления Федеральной службы Роспотребнадзора по Псковской области Елена Припутенко на заседании оперштаба 30 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Елена Припутенко также рассказала, что прививку от гриппа в регионе сделали 8 440 детей и 26 413 взрослых, но этого недостаточно. Всего в Псковской области привито от гриппа 34 753 человека, что составляет 5,6% от числа населения области.
«Ограничительные мероприятия нужно продлить до 31 октября, усилить контроль за соблюдением ограничительных мер», - считает Елена Припутенко, она также добавила, что нужно принять дополнительные меры по охвату прививками населения от коронавируса, гриппа, обеспечить готовность медучреждений и сохранить охват населения тестированием.
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