Псковская межрайонная больница может быть перепрофилирована обратно в ковид-центр
Возможность перепрофилирования Псковской межрайонной больницы обратно в ковид-центр допустила заместитель председателя государственного комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина. «Это мы сделаем без труда, но хотели бы остановиться на этой черте», - заявила она на заседании оперштаба 30 сентября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Она отметила, что сейчас в регионе развернуто 630 коек для больных коронавирусом, пришлось задействовать под эти цели еще один корпус инфекционной больницы. Степень занятости коечного фонда составляет порядка 90%.
Надежда Рагозина добавила, что стало больше пациентов, которые нуждаются в респираторной инструментальной поддержке. Сегодня их количество составляет порядка 40, контингент больных становится тяжелее.
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