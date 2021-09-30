Псковская межрайонная больница может быть перепрофилирована обратно в ковид-центр

17:36, 30 сентября 2021, ПАИ

Возможность перепрофилирования Псковской межрайонной больницы обратно в ковид-центр допустила заместитель председателя государственного комитета по здравоохранению Псковской области Надежда Рагозина. «Это мы сделаем без труда, но хотели бы остановиться на этой черте», - заявила она на заседании оперштаба 30 сентября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Она отметила, что сейчас в регионе развернуто 630 коек для больных коронавирусом, пришлось задействовать под эти цели еще один корпус инфекционной больницы. Степень занятости коечного фонда составляет порядка 90%.

Надежда Рагозина добавила, что стало больше пациентов, которые нуждаются в респираторной инструментальной поддержке. Сегодня их количество составляет порядка 40, контингент больных становится тяжелее.