82 класса в Псковской области перевели на дистанционное обучение из-за коронавируса

17:42, 30 сентября 2021, ПАИ

В Псковской области из-за коронавируса на дистанционное обучение перевели 82 класса в школах и 9 групп в детсадах. Об этом заявил и. о. первого заместителя председателя комитета по образованию Псковской области Сергей Николаев на заседании оперштаба 30 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Сергея Николаева, во всех образовательных учреждениях региона организована термометрия на входе, гигиеническая обработка рук, есть маски и организована санитарная обработка помещений до, после и во время занятий. Потоки школьников разделены.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил, что сейчас неизвестно, когда в Псковскую область поставят партию прививки от гриппа для школьников. Глава региона в связи с этим предложил посмотреть, как будет в течение недели развиваться эпидемиологическая обстановка в Псковской области, и дождаться завоза в регион прививки.

«Как только прививка появится, посмотрим, может, все наладится», - заключил губернатор.