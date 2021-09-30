61,7% сотрудников аппарата мировых судей Псковской области привились от COVID-19

17:55, 30 сентября 2021, ПАИ

От коронавируса привились 61,7% сотрудников аппарата мировых судей Псковской области. Об этом сообщил председатель регионального комитета юстиции Сергей Шерстобитов во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 30 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«К настоящему моменту среди сотрудников аппарата мировых судей региона вакцинировано 58 человек из 94, - отметил Шерстобитов. – В прошлом году коронавирусом заболели 19 сотрудников, в этом – 4».

По словам спикера, в настоящее время при посещении зданий суда действуют ограничительные меры. Так, был приостановлен личный прием граждан, а участников судебных разбирательств допускают только при обязательной термометрии. В здании также необходимо находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию.

«Сотрудники аппаратов продолжают работать с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований», - отметил Сергей Шерстобитов.

Кроме того, комитет юстиции Псковской области закупил и передал в каждый судебный участок бесконтактные термометры. Бактерицидные облучатели и рециркуляторы были доставлены в здания с высокой плотностью пребывания людей – в 10 судебных участков в Пскове, в два судебных участка Псковского района и 6 судебных участков в Великих Луках.