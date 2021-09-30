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Общество

Самыми активными пользователями Интернета в Псковской области оказались молодые люди 30-34 лет

30 сентября - День интернета в России. Фото: Toria / Shutterstock.com

Интернет стал незаменимой частью повседневной жизни людей во всем мире. Он помогает найти нужную информацию, общаться с друзьями, читать книги и посещать музеи, обучаться. Дает возможность населению и организациям заказать и получить услуги. В День Интернета в России рассказываем, сколько жителей области живут в сети и кто самые активные пользователи виртуального пространства.

За 2020 год в целом по Российской Федерации доля населения, пользующегося информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет», увеличилась по сравнению с 2019 годом на 2,4 процентного пункта и составила 85%, в Псковской области – на 3,1 процентного пункта и составила 78,9%.

Самыми активными пользователями Интернета в Псковской области оказались молодые люди 30-34 лет – 11,7% от числа всех пользователей.

Псковстат подсчитал интернет-пользователей Псковской области. Фото Псковстат

В России на сегодняшний день самым востребованным является справочно-информационный интернет-портал «Госуслуги». Этот сайт позволяет получать государственные и муниципальные услуги, не выходя из дома.

В 2020 году в Псковской области информационно-коммуникационные технологии использовали 81% организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), в них в расчете на 100 работников приходилось на конец года 49 компьютеров.

В организациях области (кроме субъектов малого предпринимательства), использовавших информационные технологии, на конец 2020 года эксплуатировалось 56 тыс. персональных компьютеров (на конец 2019 года – 50 тыс.), из них 69,7% имели доступ к глобальным информационным сетям, в том числе к сети Интернет – 63,8%.

В период пандемии коронавируса COVID-19 широкую популярность обрели различные сервисы, позволяющие хотя бы отчасти восполнить привычный образ жизни (службы доставки, интернет-магазины, онлайн-кинотеатры, программы для организации видеоконференций и многое другое).

Одним из достижений Интернета явилась возможность каждого жителя России в принципиально новом цифровом формате принять участие в главном статистическом событии этого года – Всероссийской переписи населения. Так, с 15 октября по 8 ноября россияне смогут самостоятельно переписаться на портале Госуслуг

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