Видео: Черные береты. Сдача экзамена ОМОН

19:04, 30 сентября 2021, ПАИ

В ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области прошли традиционные квалификационные испытания на право ношения черного берета, сообщили в Управлении Росгвардии.. Публикуем видео, снятое нашими корреспондентами.

В этом году свои силы решили проверить 14 молодых бойцов спецподразделения. По итогу всех испытаний 12 сотрудников спецподразделения стали обладателями черных беретов