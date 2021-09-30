Видео: Черные береты. Сдача экзамена ОМОН
В ОМОН Управления Росгвардии по Псковской области прошли традиционные квалификационные испытания на право ношения черного берета, сообщили в Управлении Росгвардии.. Публикуем видео, снятое нашими корреспондентами.
В этом году свои силы решили проверить 14 молодых бойцов спецподразделения. По итогу всех испытаний 12 сотрудников спецподразделения стали обладателями черных беретов
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