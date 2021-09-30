Дмитрий Песков заявил, что непривитым жить будет менее удобно, чем привитым
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране. По его словам, «волна» заболеваемости нарастает, и регионам придется принимать меры, пишет «Коммерсантъ». Он также отметил, что темпы вакцинации в стране недостаточны, а в будущем привитым во всем мире будет удобнее жить, чем непривитым.
«Вы знаете, что некоторые регионы, используя свои особые полномочия, уже вводят у себя разные меры. Мы видим, что идет волна, она нарастает. Поэтому, конечно же, регионам придется реагировать»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.
«Вы знаете, что президент неоднократно говорил о том, прививки носят добровольный, необязательный характер… Но специфика ситуации по коронавирусу, специфика пандемии, очевидно, так или иначе будет вести дело к тому, я говорю здесь про все страны мира, что непривитым жить будет менее удобно, чем привитым. Это реальность, с которой мы сталкиваемся»,— добавил он.
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