Дмитрий Песков заявил, что непривитым жить будет менее удобно, чем привитым

19:41, 30 сентября 2021, ПАИ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ухудшение ситуации с коронавирусом в стране. По его словам, «волна» заболеваемости нарастает, и регионам придется принимать меры, пишет «Коммерсантъ». Он также отметил, что темпы вакцинации в стране недостаточны, а в будущем привитым во всем мире будет удобнее жить, чем непривитым.

«Вы знаете, что некоторые регионы, используя свои особые полномочия, уже вводят у себя разные меры. Мы видим, что идет волна, она нарастает. Поэтому, конечно же, регионам придется реагировать»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

«Вы знаете, что президент неоднократно говорил о том, прививки носят добровольный, необязательный характер… Но специфика ситуации по коронавирусу, специфика пандемии, очевидно, так или иначе будет вести дело к тому, я говорю здесь про все страны мира, что непривитым жить будет менее удобно, чем привитым. Это реальность, с которой мы сталкиваемся»,— добавил он.