Дети Новосокольников приняли участие в акции «Всероссийский день ходьбы 2021»
Акцию «Всероссийский день ходьбы 2021» поддержали в Новосокольниках, сообщает корреспондент газеты «Новосокольнический край».
Сегодня, 30 сентября, по беговой дорожке городского стадиона под весёлую музыку прошагали воспитанники детского сада г. Новосокольники.
В мероприятии участвовало восемь старших групп из двух корпусов вместе со своими воспитателями.
Первоклассники средней школы города Новосокольники также поддержали оздоровительную акцию. После уроков все пять классов с удовольствием прогулялись по стадиону под руководством своих учителей.
За участие в мероприятиях Всероссийского дня ходьбы все группы получили дипломы Олимпийского комитета России.
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