Дети Новосокольников приняли участие в акции «Всероссийский день ходьбы 2021»

20:40, 30 сентября 2021, ПАИ

Акцию «Всероссийский день ходьбы 2021» поддержали в Новосокольниках, сообщает корреспондент газеты «Новосокольнический край».

Сегодня, 30 сентября, по беговой дорожке городского стадиона под весёлую музыку прошагали воспитанники детского сада г. Новосокольники.

В мероприятии участвовало восемь старших групп из двух корпусов вместе со своими воспитателями.

Первоклассники средней школы города Новосокольники также поддержали оздоровительную акцию. После уроков все пять классов с удовольствием прогулялись по стадиону под руководством своих учителей.

За участие в мероприятиях Всероссийского дня ходьбы все группы получили дипломы Олимпийского комитета России.