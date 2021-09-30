Маленькие макеты реальных домов представлены на выставке в Новоселье
С 30 сентября в Новосельском ДК представлена выставка работ Дмитрия Алейникова, проживающего в Новосельском доме-интернате. Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент районной газеты "Струги".
Дмитрий – творческий человек, он отлично рисует и мастерит поделки, а в последнее время увлекся моделированием, изготавливает из картона макеты зданий, расположенных в селе, при этом все выполнено настолько реально, что даже мелкие детали соответствуют действительности.
Посетители выставки смогут узнать все здания: церковь, дом-интернат, почту, администрацию и другие.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Есть ли у вас домашний питомец?
30 сентября 2021
Самыми активными пользователями Интернета в Псковской области оказались молодые люди 30-34 лет