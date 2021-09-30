Маленькие макеты реальных домов представлены на выставке в Новоселье

21:00, 30 сентября 2021, ПАИ

С 30 сентября в Новосельском ДК представлена выставка работ Дмитрия Алейникова, проживающего в Новосельском доме-интернате. Об этом Псковскому агентству информации сообщил корреспондент районной газеты "Струги".

Дмитрий – творческий человек, он отлично рисует и мастерит поделки, а в последнее время увлекся моделированием, изготавливает из картона макеты зданий, расположенных в селе, при этом все выполнено настолько реально, что даже мелкие детали соответствуют действительности.

Посетители выставки смогут узнать все здания: церковь, дом-интернат, почту, администрацию и другие.