Студенты Псковского областного колледжа искусств снимают псковские храмы

21:39, 30 сентября 2021, ПАИ

Второй день Европейских дней наследия прошёл в Пскове. Вчера под руководством сотрудников службы управления объектом всемирного наследия ЮНЕСКО юные кинематографисты – студенты Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова – зафиксировали на камеру неуловимую красоту псковских храмов, внесенных в список всемирного наследия. Получившиеся видеоролики будут отправлены на международный конкурс «Молодые творцы наследия».