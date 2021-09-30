Студенты Псковского областного колледжа искусств снимают псковские храмы
Второй день Европейских дней наследия прошёл в Пскове. Вчера под руководством сотрудников службы управления объектом всемирного наследия ЮНЕСКО юные кинематографисты – студенты Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова – зафиксировали на камеру неуловимую красоту псковских храмов, внесенных в список всемирного наследия. Получившиеся видеоролики будут отправлены на международный конкурс «Молодые творцы наследия».
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