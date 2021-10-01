В результате ДТП на границе Псковской области госпитализирована женщина

22:20, 30 сентября 2021, ПАИ

Сегодня в Плюсском районе на границе Псковской и Ленинградской областей произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Женщина-водитель, управляя автомобилем «Форд», заворачивала с трассы в поселок Заплюсье. Следовавший за ней водитель фуры, выбрав неправильную дистанцию, въехал в легковой автомобиль. В результате столкновения «Форд» зацепил еще один крупногабаритный автомобиль.

Пострадавшая на месте ДТП госпитализирована.

На месте работали сотрудники ДПС, МЧС и скорой помощи.

Обстоятельства произошедшего выясняются.