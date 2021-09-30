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В Кунье строят контейнерные площадки для мусора

Новые площадки для сбора мусора в Кунье. Фото Пламя

В поселке Кунья ведутся работы по строительству контейнерных площадок. Об этом сообщает корреспондент газеты «Пламя».
Их выполняет подрядная организация из города Невель, победившая в конкурсной процедуре. В рамках контракта будет возведено 13 контейнерных площадок у многоквартирных домов.
Сами контейнеры для сбора ТКО по этим адресам уже давно стояли. Однако после проверки природоохранной прокуратуры администрация поселка получила предписание сделать под ними бетонные площадки, огражденные с трех сторон. Таковы санитарные требования, и их нужно выполнять.
В большинстве случаев располагаются площадки на привычном для жителей дома месте – там, где уже стоял контейнер. Но по обращениям граждан их локация может быть скорректирована.

«У трех домов места для сбора мусора мы переносим по просьбам местных жителей», – поясняет газете глава администрации поселка Наталья Перевощикова.

«В случае необходимости контейнеры, имеющие колесики, было достаточно легко передвинуть, теперь же они установлены на стационарной площадке, которую не передвинешь. Поэтому мы стараемся учесть все нюансы и прислушиваемся к мнению жителей», – добавила глава.

Сейчас идет строительство небольших площадок под один контейнер. Позже будут возводиться большие – под 2-4 мусорных бака (улицы: Новая, Полевая, Дзержинского).
Работы финансируются из средств городского поселения.

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