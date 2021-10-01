Международный день пожилых людей отмечается сегодня

07:00, 01 октября 2021, ПАИ

14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН в своей резолюции 45/106 постановила считать 1 октября международным днем пожилых людей, пишет calend.ru.

Эту дату сначала отмечали в Европе, затем в Америке, а в конце 1990-х годов уже во всем мире. В этот день во многих странах проводятся фестивали, конференции и конгрессы, посвященные правам пожилых и их роли в обществе. Общественные организации и фонды устраивают в этот день различные благотворительные акции. Каждый год мероприятия посвящены определенной теме.

По данным ООН, к 2050 году количество пожилых людей достигнет двух миллиардов, что составит более 20% мирового населения. Причем, если верить прогнозам специалистов, к 2050 году впервые за всю историю человечества люди старше 60 лет в мире окажутся многочисленнее детей.

Этот день традиционно отмечается и в России, а также в Азербайджане, Беларуси, Латвии, Молдавии, Украине. В Японии в третий понедельник сентября отмечают День почитания пожилых людей.