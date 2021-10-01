Александр Котов пожелал старшему поколению здоровья и активного долголетия
Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил старшее поколение с Днем пожилого человека, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Котов напомнил, что праздник был установлен на международном уровне три десятилетия назад как дань глубочайшего уважения к людям старшего поколения, признания огромного вклада в развитие страны, напоминание о необходимости особого внимания государства и общества к проблемам граждан пожилого возраста.
«Своим трудом и энергией вы создали экономический, промышленный и научный потенциал, сделавший нашу страну великой державой. Ваша стойкость, трудолюбие и душевная щедрость поражает и сегодня – своими делами и поступками вы показываете, что значит жить достойно, служить преданно, верить искренне, любить бескорыстно», - отметил спикер облсобрания.
Александр Котов отметил, что долгом государства и человеческой обязанностью является окружить граждан пенсионного возраста заботой и всесторонней поддержкой. «Наши ветераны нуждаются в пенсионном обеспечении, социальной защите, медицинском обслуживании, в культурном досуге и общении, а ещё в любви, понимании и помощи своих близких. Будем всегда помнить о наших родителях, бабушках и дедушках».
В завершение Котов пожелал пожилым людям крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа и активного долголетия.
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