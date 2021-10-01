Дарья Андреева из Колледжа ПсковГУ стала лучшей в VI региональном чемпионате «Абилимпикс»

09:04, 01 октября 2021, ПАИ

Студентка 3 курса Колледжа Псковского государственного университета Дарья Андреева заняла первое место в VI региональном чемпионате по профессиональному мастерству «Абилимпикс» по компетенции «Экономика и бухгалтерский учет». Чемпионат проходил 27 сентября в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

«Я учусь по специальности «Экономика и бухгалтерский учет», поэтому мне захотелось продемонстрировать свои навыки и попробовать что-то новое, - говорит студентка. – Две недели я готовилась к участию. Разбирала тренировочные задания с преподавателями, работала дома».

Комплексное задание на чемпионате состояло из нескольких уровней и выполнялось в программе «1С». К примеру, участникам необходимо было зачислить сотрудника на работу, рассчитать заработную плату или оформить командировочные расходы.

«Первое место в чемпионате освободило меня от участия в демонстрационном экзамене и гарантировало участие в следующем этапе», - добавила девушка.

В региональном чемпионате «Абилимпикса» принимали участие более 100 конкурсантов. Соревнования проходили по 15 компетенциям. Чемпионат проводится по международным стандартам.

«Абилимпикс» является проектом АНО «Россия – страна возможностей», направленным на развитие системы социальных лифтов в стране. Конкурс проводится с 2015 года и утвержден постановлением правительства Российской Федерации.