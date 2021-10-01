В «Контору лесничего» приглашает нацпарк «Себежский»

09:53, 01 октября 2021, ПАИ

На экскурсию в музее «Контора лесничего» приглашает национальный парк «Себежский». Как сообщили Псковскому агентству информации в нацпарке, музей расположен неподалёку от деревни Рудня во втором квартале Руднянского участкового лесничества.

Там сохранилось здание 1947 года постройки. В нем воссоздали интерьер рабочего места лесничего. Интерьер экспозиционного пространства представляет период 50-х годов прошлого столетия. Новая музейная экспозиция «Контора лесничего» позволит посетителям телепортироваться в прошлое. Музейный интерьер приоткроет исторические тайны о развитии лесного комплекса Псковской области и Себежского района. У посетителей особо охраняемой природной территории появилась также уникальная возможность остановиться на ночлег в музеефицированном туристическом приюте всей семьей.

В интерактивном музее можно полистать фотоальбомы, приоткрыть Книгу почета, примерить форменную одежду, переданную лесниками района в дар национальному парку. Экспозиция позволяет занять рабочее место лесничего и попробовать определить вероятные места лесных возгораний, а также постичь некоторые профессиональные премудрости: как начинался его день, что входило в его обязанности, какие приборы он использовал в своей работе тогда и как это модернизировано сегодня.

Особое место в музее занимает память о всех тружениках лесного комплекса, которые работали на территории национального парка и в Себежском лесничестве. В музее представлены архивные докумены и вещи, о предназначении которых многие без помощи экскурсовода не смогут догадаться, особенно юные посетители. Почти все музейные артефакты подарены лесниками и их семьями и долгие годы использовались в работе.

В зале экспозиции можно посмотреть фильм «Я выбираю лес». «Особенно интересным данный фильм может стать для тех, кто сегодня выбирает свой профессиональный путь. Возможно, после просмотра появится желание внести свою лепту в сохранение лесов и присоединиться к команде сотрудников или волонтеров национального парка», - заметили авторы экспозиции.

Предварительные заявки на посещение принимаются по телефонам: 8-81140-21238, 89212100797