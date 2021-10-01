В Гдовском районе искали пропавшую женщину в лесу

09:09, 01 октября 2021, ПАИ

30 сентября поступила заявка от УМВД России по Гдовскому району о том, что потерялась женщина в лесном массиве, сообщает пресс-служба МЧС.

В Гдовском районе вблизи деревни Ямм пропала женщина 1980 года рождения.

В 22:10 для проведения поисков были направлены поисково-спасательные службы.

В 23:50 потерявшаяся гражданка вышла самостоятельно из лесного массива, не пострадав.