В Гдовском районе искали пропавшую женщину в лесу
30 сентября поступила заявка от УМВД России по Гдовскому району о том, что потерялась женщина в лесном массиве, сообщает пресс-служба МЧС.
В Гдовском районе вблизи деревни Ямм пропала женщина 1980 года рождения.
В 22:10 для проведения поисков были направлены поисково-спасательные службы.
В 23:50 потерявшаяся гражданка вышла самостоятельно из лесного массива, не пострадав.
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