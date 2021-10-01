1 октября отменяется поезд Псков - Великие Луки
1 октября отменяется поезд Псков - Великие Луки в связи с ремонтом объекта на железнодорожной инфраструктуре, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области со ссылкой на областной комитет по транспорту.
С 2 октября состав по указанному маршруту будет курсировать по прежнему расписанию.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Есть ли у вас домашний питомец?
01 октября 2021
Эксперт ПсковГУ обсудил взаимодействие электронных библиотечных систем на семинаре в Великом Новгороде