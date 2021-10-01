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Общество

Эксперт ПсковГУ обсудил взаимодействие электронных библиотечных систем на семинаре в Великом Новгороде

Директор библиотеки ПсковГУ Наталья Григорьева принимает участие в Восьмом межрегиональном научно-практическом семинаре «Электронные библиотечные системы в библиотеках: актуальные вопросы взаимодействия», который стартовал в Великом Новгороде. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Как сообщают организаторы, основной задачей семинара является определение роли российских электронных информационных ресурсов и сервисов, условий их создания и использования в решении вопросов государственной культурной политики, направленной на повышение уровня российского образования, науки, культуры.

В рамках мероприятия директор «Директ-Медиа» Константин Костюк презентовал сервисы ЭБС «Университетская Библиотека онлайн».

«Это практический семинар, который раскрывает новые возможности использования ЭБС в образовательном процессе. «Университетская Библиотека онлайн» позволяет внедрять подборку литературы по профильным блокам в максимально удобном формате, а также предоставляет возможность преподавателям создавать «тестовый движок» для среза знаний студентов. ЭБС представляет собой информационно-образовательную среду, в которой главными являются преподаватель и студент, а библиотекарь является навигационным штурманом», – рассказала Наталья Григорьева.

Участники проанализируют рынок электронных ресурсов, обсудят новейшие разработки и политику ведущих российских провайдеров электронных ресурсов, а также проблемы информационного обеспечения образования, науки и культуры в России и в мире.

В повестке семинара также заявлены мастер-классы, круглые столы и дискуссии, экспресс-общение пользователей и производителей информационных ресурсов. Организатором мероприятия выступает ООО Издательство «Директ-Медиа». Научно-практический семинар завершится 3 октября 2021 года.

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