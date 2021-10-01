Более 50 тысяч человек заразились COVID-19 в Псковской области с начала пандемии

09:48, 01 октября 2021, ПАИ

50 606 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 173 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Выздоровело 43 300 пациентов (за сутки – 178), умерло 777 инфицированных COVID-19 человек. Всего специалисты провели 544 542 теста на коронавирус (за сутки – 2 017).

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности — носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.