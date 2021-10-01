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Общество

Использовать календари прививок только компетентных астрологов советуют псковичам

Фото из соцсетей

Использовать календари прививок только компетентных астрологов советует колумнист Псковского агентства информации, астролог Наталья Баранова.

Так она прокомментировала фото полосы газеты с гороскопом по прививкам от коронавируса, которое было размещено в социальных сетях. Колумнист ПАИ заметила, что ориентироваться всегда нужно на источник, причем очень важна квалификация астролога, на чье мнение вы опираетесь.

Наталья Баранова добавила, что ранее календарь прививок делала Василиса Володина - известный, уважаемый астролог, её мнению стоит доверять. «Подбор благоприятной даты для любой медицинской манипуляции важен, может оказать влияние на процесс и на его благоприятный исход. Я, например, регулярно делаю календари красоты для ПАИ. Даже для прокалывания ушей или банальной стрижки лунный календарь имеет значение. А прививка - более серьезная манипуляция, чем бьюти-процедура. Я бы принимала в расчет астрологические раскладки, особенно, если есть проблемы со здоровьем», - заявила Наталья Баранова.

Она призвала не ориентироваться на бульварные издания, лучше всего - это индивидуальный расчет.

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