Спиртное пыталась украсть псковичка из магазина на улице Труда

10:22, 01 октября 2021, ПАИ

В Пскове сотрудники Росгвардии задержали гражданку, подозреваемую в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

30 сентября экипажу вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали 44-летнюю женщину, которая пронесла через кассовый узел спиртные напитки, при этом не заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства гражданку передали сотрудникам полиции.