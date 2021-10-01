Спиртное пыталась украсть псковичка из магазина на улице Труда
В Пскове сотрудники Росгвардии задержали гражданку, подозреваемую в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
30 сентября экипажу вневедомственной охраны поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали 44-летнюю женщину, которая пронесла через кассовый узел спиртные напитки, при этом не заплатив за них.
Для дальнейшего разбирательства гражданку передали сотрудникам полиции.
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