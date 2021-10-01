Участок улицы Кузнецкой в Пскове закроют на два дня

10:55, 01 октября 2021, ПАИ

С 8:00 5 октября до 17:00 6 октября в Пскове будет временно закрыт для движения транспорта (кроме общественного) участок улицы Кузнецкой на протяжении от Октябрьского проспекта до улицы Льва Толстого.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе МП Пскова «Псковские тепловые сети», движение транспорта будет временно ограничено в связи с ремонтными работами на тепловых сетях.

Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.