Участок улицы Кузнецкой в Пскове закроют на два дня
С 8:00 5 октября до 17:00 6 октября в Пскове будет временно закрыт для движения транспорта (кроме общественного) участок улицы Кузнецкой на протяжении от Октябрьского проспекта до улицы Льва Толстого.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе МП Пскова «Псковские тепловые сети», движение транспорта будет временно ограничено в связи с ремонтными работами на тепловых сетях.
Псковичей просят учесть эту информацию при планировании поездок, заранее выбирать пути объезда и неукоснительно выполнять требования дорожных знаков.
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