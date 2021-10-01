Особенности проведения первой цифровой Всероссийской переписи населения обсуждают в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

11:04, 01 октября 2021, ПАИ

1 октября в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвящённая предстоящей Всероссийской переписи населения.

О том, в чём особенность этой переписи и какими способами она будет проводиться, рассказывают руководитель Псковстата Валентина Валиуллина, заместитель руководителя Светлана Синюк, руководитель управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области Елена Тимашова.