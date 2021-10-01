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Михаил Ведерников посетил выставку «Война. Герои и подвиги» в Пскове

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил мультимедийную интерактивную выставку «Война. Герои и подвиги». Экспозиция открыта в Пскове, на первом этаже спортивно-развлекательного центра «Простория», сообщили в пресс-службе областной администрации.

Глава региона ознакомился со всеми разделами проекта: «О них должен знать каждый», «Битва за Москву», «Награда нашла героя», «Чудесное спасение», «Награжден не был», «Массовый героизм» и «Весна Победы». Каждый из них повествует о событиях 1941–1945 годов, а также о героях того времени.

Об особенностях содержания выставки, используемых текстовых и других материалах, а также о примененных в экспозиции форматах визуализации Михаилу Ведерникову рассказал заместитель председателя Псковского отделения Российского военно-исторического общества Игорь Сопов.

«Выставка очень интересная, содержательная, познавательная», — прокомментировал губернатор.

Глава региона особенно отметил тот факт, что Псковская область стала вторым регионом, где представлена экспозиция, за что выразил благодарность организаторам — Российскому военно-историческому обществу и Министерству культуры РФ.

Региональное отделение РВИО также активно развивается и реализует много проектов, добавил Михаил Ведерников. «Очень важно искать новые эффективные форматы, посредством которых можно доносить историю, в частности Великой Отечественной войны, до подрастающего поколения. Пока мы знакомились с экспозицией, было видно, с каким интересом дети, молодые люди подходят к стендам, ищут информацию, читают. Это очень важно, чтобы как можно больше выставок такого формата открывалось в Псковской области», - подчеркнул губернатор и привел в пример другой успешный мультимедийный проект, путешествующий по России, — «Поезд Победы». Михаил Ведерников также выразил надежду на появление в области своего, регионального, современного авторского проекта.

Отметим, выставка «Война. Герои и подвиги» будет работать в Пскове до 13 октября. Проект реализован по мотивам одноименной книги Владимира Мединского. На ее страницах день за днем, начиная с 22 июня 1941 года и заканчивая 3 сентября 1945 года, рассказывается о людях и их подвигах — известных и малознакомых широкому кругу читателей. Строки военной хроники, фронтовых газет, наградных документов по-новому раскрывают события Великой Отечественной войны.

После Пскова выставка будет представлена в Туле, Калуге и Тамбове.

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