В XII всероссийской переписи населения точкой отсчета станет 1 октября этого года

11:26, 01 октября 2021, ПАИ

В XII всероссийской переписи населения точкой отсчета станет 1 октября этого года. Об этом рассказала руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области Валентина Валиуллина во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 1 октября.

Перепись населения стартует по всей России 15 октября. По словам спикера, перепись должна была пройти год назад, но из-за ситуации с коронавирусом была перенесена. 1 октября в 00:00 начался сбор сведений, в результате чего будет получена «моментальная фотография» населения страны на конкретную дату. Эта дата была установлена правительством России.

«Перепись будет проходить в цифровом формате, будут использоваться только электронные листы, - отметила Валентина Валиуллина. – В Псковской области для переписи не будем использовать бумагу, если только форс-мажор и техника выйдет из строя».

Волонтеры также будут оказывать помощь – сопровождать граждан на пункты и все разъяснять.