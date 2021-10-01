Установлена личность погибшей у деревни Струково Псковского района

11:34, 01 октября 2021, ПАИ

Пресс-служба УМВД России по Псковской области сообщила, что погибшей у деревни Струково является жительница деревни Тямша 1988 года рождения, которая передвигалась по центру проезжей части.

Также стало известно, что водителем автомобиля «ТагАз» оказался 25-летний житель деревни Верхолино.

На данный момент сотрудники УМВД проводят проверку.