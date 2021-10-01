Для переписи населения в Псковской области требуются контролеры и переписчики

11:35, 01 октября 2021, ПАИ

Контролеры и переписчики требуются в Псковской области для переписи населения. Об этом рассказала руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области Валентина Валиуллина во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ 1 октября.

По словам спикера, контролером и переписчиком могут стать активные граждане России, которые знают компьютер. Важным условием также является наличие сертификата о вакцинации или сведений о перенесенной в течение полугода коронавирусной инфекции.

«На переписи будет работать 1131 переписчик, 131 контролер, - отметила Валентина Валиуллина. – Нагрузка на одного переписчика будет 550 человек».