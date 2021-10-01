Елена Тимашова: Перепись населения помогает развитию регионов

11:56, 01 октября 2021, ПАИ

Перепись населения помогает развитию регионов, заявила руководитель управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области Елена Тимашова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ 1 октября.

По её словам, готовность муниципалитетов к переписи составляет 100%, все заключили договоры на связь и на транспорт. Спикер подчеркнула, что перепись важна для экономики региона, чтобы стратегически планировать развитие территории. Последующие 10 лет будут приниматься решения, как по развивать ту или иную территорию, основываясь на данных переписи.

Елена Тимашова привела в пример просьбу установить фонарь в деревне. Это зависит от того, сколько там живет людей. Если все жители перепишутся, то норматив установки фонарей станет больше. «Это возможность помочь региону точно определить направления и первостепенные направления развития», - заявила спикер.