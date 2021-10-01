Рекордную смертность от COVID-19 зафиксировали в России
За минувшие сутки в России зафиксировано 887 смертей пациентов с коронавирусом. Это максимальный суточный показатель за всё время пандемии, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
За последние сутки в России выявлено 24 522 новых случая заболевания коронавирусом, полностью выздоровело 19 955 человек.
Всего на 1 октября в России выявлено 7 535 548 случаев заражения коронавирусом, 6 692 722 пациента выздоровело, 208 142 человека умерло.
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