Причины внезапного отключения отопления в Псковской области назвал эксперт

12:05, 01 октября 2021, ПАИ

Причины внезапного отключения отопления в Псковской области «Комсомольской правде в Пскове» назвал начальник отдела коммунальной инфраструктуры комитета по строительству и ЖКХ Михаил Рогов.

От отметил, что причин резкого прекращения подачи тепла в квартиру может быть несколько. Основная – плановое отключение отопления, об этом всегда заранее информируют управляющие компании, при этом граждане могут не обратить внимание на объявление о плановом отключении отопления. В этом случае можно перепроверить доску объявлений у подъезда, спросить у соседей или обратиться в управляющую компанию.

Ещё одна частая проблема - завоздушивание домовой системы отопления.

«Если остановка отопления произошла только в одной квартире, то скорее всего дело в завоздушивании системы. В таком случае управляющая компания отправит на адрес сотрудников, которые решат проблему», – отметил Рогов.

Третья причина - непредвиденная авария на теплообменнике или в котельной. В этом случае проблему решает муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети».

На неделе для замены одной детали на магистральной системе отопления специалисты отключали тепло на улицах Звёздной, Юности и Энтузиастов.

«На данный момент никаких ремонтных работ в городе не планируется. Все работает в штатном режиме», – заключил Михаил Рогов.