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Елена Бибикова: Старшее поколение — пример для подражания и нравственный ориентир

Сенатор Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Псковской области, заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Елена Бибикова поздравила жителей области с Днем пожилого человека. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе сенатора.

«Старшее поколение — для всех нас пример для подражания и нравственный ориентир, образец служения своей стране и выбранному делу», - отметила Елена Бибикова в поздравлении.

«Спасибо вам за ваш труд, за вклад в развитие родного края, за верность духовным и нравственным ценностям, оптимизм и жизнелюбие, за бесценный жизненный опыт, любовь и заботу, которую вы щедро дарите молодому поколению», - обратилась сенатор к представителям «серебряного возраста».

Парламентарий сообщила, что долг молодого поколения создать условия для благополучной, достойной, здоровой и активной жизни пожилых людей, оказать им необходимую помощь и поддержку, чтобы они чувствовали себя спокойно и уверенно. 

Елена Бибикова пожелала людям старшего поколения долгих лет активной, насыщенной и плодотворной  жизни, новых достижений, бодрости, энергии и оптимизма. «Пусть вас окружает тепло, любовь, забота и внимание ваших близких!», - заключила сенатор. 

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