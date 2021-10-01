Все концерты Псковской филармонии и спектакли театра кукол отменили до 10 октября

12:35, 01 октября 2021, ПАИ

Из-за коронавируса все концерты Псковской филармонии и спектакли театра кукол отменили с 4 по 10 октября в соответствии с указом губернатора от 30 сентября, сообщили в пресс-службе театрально-концертной дирекции.

Речь идет о концерте Большого симфонического оркестра имени Чайковского, который должен был состояться 9 октября. Все кто приобрел билеты на этот концерт в кассе и билетомате могут сдать их в кассу филармонии, им вернут полную стоимость.

Все, кто купил билеты в кассе и расплачивался банковской картой, при возврате денег должны иметь эту карту при себе.

Возврат денег за билеты приобретенные онлайн произойдет автоматически. Что касается концерта Елены Ваенги, который должен был состояться 10 октября, то он переносится на другую дату, которая сейчас согласовывается с организаторами. Все приобретенные билеты будут действительны.

Все спектакли в Псковском театре кукол с 4 по 10 октября также отменяются, билеты можно сдать в кассу театра, а те, кто приобрел их онлайн, получат деньги на карту автоматически без заявления.

Все перечисленные выше меры будут действовать неделю, а затем с 11 октября будет разрешено проведение концертов и спектаклей, с заполняемостью залов до 50% от общего количества посадочных мест.