Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Все концерты Псковской филармонии и спектакли театра кукол отменили до 10 октября

Из-за коронавируса все концерты Псковской филармонии и спектакли театра кукол отменили с 4 по 10 октября в соответствии с указом губернатора от 30 сентября, сообщили в пресс-службе театрально-концертной дирекции.

Речь идет о концерте Большого симфонического оркестра имени Чайковского, который должен был состояться 9 октября. Все кто приобрел билеты на этот концерт в кассе и билетомате могут сдать их в кассу филармонии, им вернут полную стоимость.

Все, кто купил билеты в кассе и расплачивался банковской картой, при возврате денег должны иметь эту карту при себе.       

Возврат денег за билеты приобретенные онлайн произойдет автоматически. Что касается концерта Елены Ваенги, который должен был состояться 10 октября, то он переносится на другую дату, которая сейчас согласовывается с организаторами. Все приобретенные билеты будут действительны.

Все спектакли в Псковском театре кукол с 4 по 10 октября также отменяются, билеты можно сдать в кассу театра, а те, кто приобрел их онлайн, получат деньги на карту автоматически без заявления.      

Все перечисленные выше меры будут действовать неделю, а затем с 11 октября будет разрешено проведение концертов и спектаклей, с заполняемостью залов до 50% от общего количества посадочных мест.   

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Есть ли у вас домашний питомец?

Проголосовать >>>

01 октября 2021

Все концерты Псковской филармонии и спектакли театра кукол отменили до 10 октября
01 октября 2021

Календарь красоты на октябрь
01 октября 2021

При ухудшении эпидситуации в Псковской области могут закрыть бассейны и фитнес-центры

01 октября 2021

Псковский художник стал автором памятника на могиле Балабанова
01 октября 2021

Елена Бибикова: Старшее поколение — пример для подражания и нравственный ориентир
01 октября 2021

Псковский губернатор поздравил жителей региона с Международным днём пожилых людей
01 октября 2021

Причины внезапного отключения отопления в Псковской области назвал эксперт
01 октября 2021

Рекордную смертность от COVID-19 зафиксировали в России

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...