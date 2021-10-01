Куда расти: учимся у второй половины

12:44, 01 октября 2021, ПАИ

Сегодняшняя статья для тех, кто хочет лучше узнать свои сильные и слабые стороны, основываясь на символике двенадцати знаков зодиака.

Где найти свою недостающую часть? И можем ли мы стать совершенными? Ответ кроется в противоположном знаке. Да, в астрологии их двенадцать, но осей всего шесть. Знак, который расположен напротив нашего, всегда указывает направление развития. Не зря в астрологии есть теория, что самые крепкие и здоровые браки у людей, Солнца которых расположены в оппозиции. Да и в дружбе очень часто нам комфортно с человеком, который состоит из противоположных энергий. Ведь соединяясь мы становимся гармоничными. Помните легенду о потерянных половинках?

Знак противоположный нашему всегда указывает, чего нам не достает и каких качеств нам нужно набрать в течение жизни. Хорошо, если в вашем ближайшем окружении есть такие люди. Они наши лучшие педагоги. Итак, чему же стоит у них учиться?

ОВЕН-ВЕСЫ

Ось индивидуальности и партнерства.

Овны очень хорошо умеют отстаивать собственную позицию, лезть на рожон, проявлять лидерские качества и проявлять индивидуальность. Но им не хватает мягкости и дипломатичности Весов, умения взглянуть на ситуацию с разных сторон, учесть интересы другого человека. Овны, помните, что мир не только черный и белый, в нем множество разных оттенков. А Весам стоит поучиться настаивать на своем и иногда показывать зубы. Помнить о других прекрасно, но не забывайте и о собственных интересах. Если Овен позаботится о себе, то кто позаботится о вас? Овен делает выбор слишком поспешно, Весы долго колеблются. Зовите друг друга на помощь в сложных ситуациях.

ТЕЛЕЦ-СКОРПИОН

Ось материи и энергии.

Телец умеет сделать комфортным и эстетичным любое пространство, в котором находится, умеет придать материи нужную форму. Скорпион знает, как взаимодействовать с энергией, особенно чужой. Для него раз плюнуть раскрутить человека на нужную ему эмоцию и не факт, что положительную. Тельцы самые терпеливые знаки зодиака, Скорпионы самые выносливые. Одних создали для мирной жизни, других для войны. Первые должны научиться воздействовать на окружающее пространство силой своего духа и не терпеть ситуацию, которая не нравится, а продавливать ее под себя. Вторые — расслабляться в моменте, получать удовольствие от простых радостей жизни, ведь трудно все время быть в мобилизации и на адреналине. Скорпионы учитесь быть гедонистами, Тельцы собирайте волю в кулак и пробуйте хоть иногда себя в роли воина.

БЛИЗНЕЦЫ-СТРЕЛЕЦ

Ось информации и образования.

Если Близнецы это учителя начальных классов, то Стрельцы преподаватели высшей школы. Первые хотят изучить все и по верхам, не могут остановиться на чем-то одном, вторые слишком улетают в заоблачные выси и углубляются в теорию. Близнецы, учитесь у своих половинок вдумчивости, умейте вовремя останавливаться, не копите бесполезные знания, учитесь видеть весь лес за отдельными деревьями. «Петя Трофимов вечный студент» - это про вас. Но давайте уже с помощью полученных знаний зарабатывать деньги. Стрельцы, свои прекрасные теоретические концепции учитесь проверять практикой, делайте высшее знание простым и доступным для обычных людей. Близнецам нужно уметь концентрироваться на главном, учиться не разбрасываться. Стрельцам, напротив, работать в режиме многозадачности, спускаться с небес на землю. Одни все упрощают, другие усложняют. Стрельцы — снобы, стремятся к элитарности, предпочитают ненужные понты, чаю в простоте не выпьют. Близнецы перебарщивают с демократией и могут есть на газете. Истина, как обычно, где-то посередине.

РАК-КОЗЕРОГ

Ось семьи и социума

Рак хочет сидеть в своей уютной норке, Козерог покорять новые вершины. Один обеспечивает домашний уют и надежный тыл, другой добывает ресурсы во внешнем мире. Идеальная семья, мечта сторонников патриархата. Но знаки зодиака не делятся по гендерному признаку. И девочке-Козерогу не вписаться в формулу «кухня, церковь, дети», особенно в современном мире. Она в отличие от сестрички Рака хочет заседать в совете директоров. И отлично знает, как туда попасть. У Раков хорошо развита интуиция, чуйка на опасность, они отлично видят, кто свой, кто чужой. Козероги прекрасно разбираются в сложных иерархических структурах, знают, как взаимодействовать с начальниками и самому стать самым главным. Ракам стоит поучиться у них терпению, серьезности, умению опираться на логику и следовать догосрочным целям, иногда даже умению идти по головам. Козерогам — детской непосредственности, умению быть в потоке и доверять своей бессознательной части. Один слишком взрослый, другой слишком инфантильный, стоит хоть иногда пробовать меняться ролями.

ЛЕВ-ВОДОЛЕЙ

Ось индивидуальности и коллектива.

Львы очень хорошо умеют жить здесь и сейчас, Водолеи мыслями устремлены в будущее. Львы умеют себя показать во всей красе, Водолеи часто чувствуют себя белыми воронами. Первые очень хорошо знают, как привлечь к себе внимание и подчеркнуть достоинства. Вторые в погоне за оригинальными фишками и изюминками могут выглядеть слишком экстравагантно. Король и шут — две противоположности этой оси. Водолеи, поучитесь у Львов естественности и чувству собственного достоинства. А Львы, избавляйтесь от ненужного пафоса и возвеличивания себя любимого. Львы очень хорошо умеют представить плоды своего индивидуального творчества, Водолее проводники коллективных идей. Лев в первую очередь опирается на себя, Водолей на сообщество единомышленников. Один рождает идеи, другой находит людей, которые их воплощают. Объединяйтесь, чтобы совершить невозможное. Водолеи, учитесь больше верить в себя. Львы, помните, вы не одни на этом свете, другие люди тоже что-то умеют и иногда получше вашего.

ДЕВА-РЫБЫ

Ось порядка и хаоса.

Девы логики, Рыбы интуиты. Одним нужна предсказуемость, другие легко приспосабливаются к постоянно меняющейся реальности. Девам комфортно, когда они все держат под контролем. Рыбы бесшабашно пускают дела на самотек. Девы борцы с хаосом и беспорядком. Рыб пугает рутина. Девы, учитесь расслабляться и больше доверять пространству. Отпускайте то, что находится вне зоны вашего контроля. Рыбы, помните, что режим и тайм-менеджмент придумали не дураки. Да-да, опаздывать невежливо (я, если что, занудная Дева). Девы слишком уж опираются на материальный мир, доверяют тому, что видят и могут пощупать руками. Рыбы плавают в слоях астрального мира, за пределами трехмерного пространства. Первым стоит помнить, что помимо пяти органов чувств, есть и шестое, и тонкий план. Вторым — искать твердую почву под ногами, а не витать в облаках. Прекрасно, когда вместе можно отправиться в путешествие в другие миры, но и вовремя вернуться на грешную землю.