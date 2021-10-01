Более 700 тысяч перевели мошенникам жители Пскова и Острова

13:04, 01 октября 2021, ПАИ

Очередными жертвами дистанционного мошенничества стали жители Пскова и Острова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 29 сентября 24-летнему псковичу позвонил незнакомец, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом якобы предотвращения попытки несанкционированного оформления на него кредита злоумышленник выманил у горожанина 331 тысячу рублей. Потерпевший обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

По аналогичной схеме 28 сентября мошенники обманули 51-летнего жителя Острова. После телефонного общения с мнимым сотрудником банка он лишился 430 тысяч рублей. Ведется проверка.