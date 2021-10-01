Второй этап конкурса «Народный участковый – 2021» стартует в Псковской области 7 октября

13:11, 01 октября 2021, ПАИ

В Псковской области подведены итоги первого этапа конкурса «Народный участковый – 2021». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на этом этапе выбраны лучшие участковые в каждом городе и районе региона.

Второй этап конкурса начнётся 7 октября. Жители Псковской области выберут «Народного участкового – 2021» посредством голосования.

Информация об участниках конкурса, их фотографии размещены на интернет-сайте УМВД России по Псковской области.

Голосование завершится 16 октября. Победитель второго этапа будет представлять Псковскую область на всероссийском конкурсе.