Второй этап конкурса «Народный участковый – 2021» стартует в Псковской области 7 октября
В Псковской области подведены итоги первого этапа конкурса «Народный участковый – 2021». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на этом этапе выбраны лучшие участковые в каждом городе и районе региона.
Второй этап конкурса начнётся 7 октября. Жители Псковской области выберут «Народного участкового – 2021» посредством голосования.
Информация об участниках конкурса, их фотографии размещены на интернет-сайте УМВД России по Псковской области.
Голосование завершится 16 октября. Победитель второго этапа будет представлять Псковскую область на всероссийском конкурсе.
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