Объявлен конкурс на подготовку проекта псковского экотехнопарка

13:17, 01 октября 2021, ПАИ

На сайте госзакупок объявлен конкурс на проведение инженерных изысканий и подготовку проектно-сметной документации по строительству экотехнопарка в Псковской области, его предложено разместить в урочище Халево Палкинского района. Об этом пишет газета «Псковская правда».

По словам председателя комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергея Грахова, место для возведения экотехнопарка еще окончательно не определено, несмотря на объявление конкурса.

«Подрядчик сначала должен будет провести изыскания, и если они покажут, что размещение экотехнопарка возможно, то начнётся дальнейшее проектирование, если нет, будет рассматриваться другой участок», - сказал Сергей Грахов.

Он добавил, что решение о выборе площадки в Палкинском районе будет принято в конце текущего года или в начале следующего, поскольку некоторые изыскания занимают довольно много времени.

Согласно документам, подрядчик должен будет провести инженерно-геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические, инженерно-геотехнические изыскания и получить по ним положительные заключения государственной экспертизы.

Основное назначение экотехнопарка - сортировка отходов, утилизация отходов, производство технического грунта в процессе компостирования, размещение хвостов на полигоне от отсортированных твердых коммунальных отходов. Он должен включать в себя участок с автоматическим разрывателем пакетов и удалением влаги, с автоматизированным разделением отходов по фракциям, пост отбора использованных батареек, аккумуляторов энергосберегающих, люминесцентных ламп, отходов, содержащих ртуть, линию автоматизированного компостирования производства почвогрунтов и компостов. Также должны быть линии по дальнейшему разделению отходов, участок прессования, брикетирования, упаковки и взвешивания отходов, площадка для размещения отходов, участки обработки стекла, чёрного и цветного лома, крупногабаритных отходов, строительного мусора, деревосодержащих отходов. Кроме того, на территории экотехнопарка будет цех переработки вторичных материальных ресурсов.

Начальная (максимальная) цена контракта с учётом проведения всех изысканий, прохождения госэкспертиз и с последующей подготовкой проектно-сметной документации составляет 38 млн 215 тыс. рублей. Заявки принимаются до 21 октября, их финальное рассмотрение назначено на 29 октября. Как следует из проекта контракта, подрядчик должен будет завершить все прописанные в техническом задании работы к 1 июля 2022 года.