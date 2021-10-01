Памятник Петру и Февронии освятили в Новосокольниках
Памятник великим святым Петру и Февронии Муромским освятили в Новосокольниках 1 октября. Об этом сообщает газета «Новосокольнический край».
Право открыть памятник предоставили настоятелю Свято-Никольской церкви Иоанну Ильницкому, депутату городского Собрания Артуру Багаутдинову и главе города Николаю Наумову.
Установить памятник Петру и Февронии, которые являются идеалом семейных ценностей на Руси и покровителями влюбленных, задумал приход святителя Николая Чудотворца.
Памятник установлен возле храма-часовни Крестителя Господня Иоанна. Он создан на пожертвования неравнодушных людей.
Перед установкой памятника была благоустроена территория возле часовни.
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