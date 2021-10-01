Памятник Петру и Февронии освятили в Новосокольниках

13:32, 01 октября 2021, ПАИ

Памятник великим святым Петру и Февронии Муромским освятили в Новосокольниках 1 октября. Об этом сообщает газета «Новосокольнический край».

Право открыть памятник предоставили настоятелю Свято-Никольской церкви Иоанну Ильницкому, депутату городского Собрания Артуру Багаутдинову и главе города Николаю Наумову.

Установить памятник Петру и Февронии, которые являются идеалом семейных ценностей на Руси и покровителями влюбленных, задумал приход святителя Николая Чудотворца.

Памятник установлен возле храма-часовни Крестителя Господня Иоанна. Он создан на пожертвования неравнодушных людей.

Перед установкой памятника была благоустроена территория возле часовни.