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Культура

Памятник Петру и Февронии освятили в Новосокольниках

Памятник великим святым Петру и Февронии Муромским освятили в Новосокольниках 1 октября. Об этом сообщает газета «Новосокольнический край».

Право открыть памятник предоставили настоятелю Свято-Никольской церкви Иоанну Ильницкому, депутату городского Собрания Артуру Багаутдинову и главе города Николаю Наумову.

Установить памятник Петру и Февронии, которые являются идеалом семейных ценностей на Руси и покровителями влюбленных, задумал приход святителя Николая Чудотворца.

Памятник установлен возле храма-часовни Крестителя Господня Иоанна. Он создан на пожертвования неравнодушных людей.

Перед установкой памятника была благоустроена территория возле часовни.

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