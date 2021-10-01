Спасти Анастасиевскую часовню – пресс-конференция с защитниками псковского культурного памятника

14:03, 01 октября 2021, ПАИ

В связи с развернувшейся в Пскове операцией спасения Анастасиевской часовни в медиацентре Псковского агентства информации собрались люди, которые находятся на переднем фронте борьбы за этот памятник: президент Благотворительного фонда имени Елены Рерих Павел Журавихин, директор Общественного музея имени Николая Константиновича Рериха Международного центра Рерихов Наталья Черкашина, начальник отдела хранения монументальной живописи Псково-Изборского музея-заповедника Таисия Круглова и хранитель Анастасиевской часовни Татьяна Николаева. Приглашенные эксперты рассказали о злоключениях часовни, о ее связи с Рерихом и о способах перенесения зданий с места на место. Предлагаем текстовую версию эфира.

Нелегкая судьба

– Первое слово хочу предоставить Таисии Викторовне, которая расскажет о том, почему мы сегодня здесь собрались.

Таисия Круглова: Начну с повода. 2021 год – юбилейный: в этом году исполняется 110 лет Анастасиевской часовне в Пскове. Одним из главных событий в рамках праздничных мероприятий является выставка «Хранительница Пскова». Организаторами выставки выступают Псково-Изборский музей-заповедник, Благотворительный фонд имени Елены Ивановны Рерих и Международный центр Рерихов.

Часовня появилась в 1911 году в ходе строительства первого стационарного моста через реку Великую в Пскове. Она была создана по проекту русского и советского архитектора Алексея Викторовича Щусева, а стенная роспись была выполнена при участии Николая Константиновича Рериха. Помещенная на высокой насыпи, она как будто парила над левым берегом реки Великой. Вход в часовню был с дорожного полотна моста.

Судьба часовни была тесно связана с судьбой страны в целом и Пскова в частности. Она не без потерь пережила антицерковные гонения, лишилась своей главы и пережила (тоже с потерями) лихие военные годы первой половины ХХ столетия. В 70-е годы при строительстве нового моста остро встал вопрос о ее существовании: быть этому памятнику или нет. Ее удалось отстоять, но она была опущена к устоям моста, где находится и в настоящее время, то есть первоначальное смысловое, композиционное значение было утрачено.

После переноса прошло около 50 лет. За это время не было реставрационных работ, и состояние часовни постепенно ухудшалось до аварийного. За это время Псковский музей-заповедник как пользователь пытался получить бюджетное финансирование на проведение реставрации, но ему это не удалось, несмотря на многочисленные заявки и обращения. Но хочу сказать, что с первых дней вступления в должность губернатора Псковской области Михаил Юрьевич Ведерников взял под особый контроль ситуацию с этим памятником. Хотя региональная власть не может финансировать памятники федерального значения, тем не менее под контроль этот объект был взят.

Руку помощи в этой сложной ситуации нам протянул Благотворительный фонд имени Елены Ивановны Рерих. В 2020 году была открыта программа сохранения Анастасиевской часовни с росписями по эскизам Рериха и начался сбор средств по всей стране. На собранные средства была разработана проектно-сметная документация для реставрации стенной живописи и были проведены работы по противоаварийному укреплению и подготовке часовни к переносу.

В настоящее время фондом проводится сбор средств на проведение реставрации росписи часовни после ее переноса и архитектурной реставрации под ключ. При поддержке губернатора и владыки Тихона реставрация архитектуры была включена в программу автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)». Подрядчиком работ ООО «Арт Рус» практически полностью разработана проектно-сметная документация. После этапа согласования весной-летом следующего года планируется начало архитектурной реставрации. Мы надеемся, что к этому времени сумма на осуществление реставрации живописи будет собрана и мы сможем дать часовне новую жизнь и открыть ее для посещения всех, кто пожелает ознакомиться с этим памятником.

Энергия рода человеческого

– Татьяна Владимировна, какие мероприятия пройдут?

Татьяна Николаева: Выставка будет состоять из двух больших частей. Первая посвящена Анастасиевской часовне, ее сложной судьбе, и в этой части выставки будут представлены уникальные предметы, которые предоставлены из частных коллекций и фондов Псковского музея-заповедника. Часть этих вещей выставляется впервые: они практически нигде не были опубликованы и ни разу не выставлялись в рамках выставок. Некоторые вещи были предоставлены Сергеем Владимировичем Колузаковым, известным историком архитектуры, исследователем личного архива Алексея Викторовича Щусева. Вторая часть выставки будет посвящена Пакту Рериха, и здесь будут представлены репродукции известных картин Николая Константиновича, фотоматериалы.

Также в рамках юбилея на площадке выставки будет проведен ряд мероприятий. Это презентация альманаха Сергея Владимировича Колузакова, которая была опубликована в журнале «Третьяковская галерея»: он называется «Часовня Святой Анастасии в Пскове». Этот выпуск был посвящен 110-летию памятника, и на презентации планируется выступление самого автора, Сергея Владимировича. Также будут проводиться сборные экскурсии, пройдет публичная лекция Сергея Владимировича Колузакова, которая называется «Архитектор Алексей Щусев. Храмовое зодчество». Пройдет мастер-класс «Рисуем Анастасиевскую часовню вместе» для семей с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Будет организован выпуск живого журнала «Мирожская среда», который тоже будет посвящен юбилею памятника. К закрытию выставки будет приурочен показ фильма известного московского режиссера Валерия Шатина «Анастасия» – значит «Возрождение».

Афиша мероприятий размещена на сайте Псковского музея-заповедника, там можно будет посмотреть даты и места проведения мероприятий. А о второй части выставки, которая посвящена Пакту Рериха, расскажет директор Общественного музея имени Николая Константиновича Рериха Наталья Николаевна Черкашина.

– Наталья Николаевна, чему посвящен этот раздел выставки?

Наталья Черкашина: Можно сказать, что это раздел выставки, а можно сказать, что это большой культурный проект, состоящий из двух самостоятельных выставок. И эти две выставки очень дополняют и раскрывают друг друга, идею. Выставка «Пакт Рериха. Мир через культуру» рассказывает об историческом деянии Николая Константиновича Рериха: о разработке, принятии и утверждении первого международного договора о защите культурных ценностей, пакта, который получил имя нашего великого соотечественника.

И вот на этой выставке в разделах вы увидите фотографии, связанные с путешествием Николая Константиновича по древним русским городам. Именно тогда, в 1903-1904 годах, к нему приходит идея о необходимости сохранения памятников культуры. Он видит небрежение к памятникам, неправильное, плохое подновление памятников, видит, что памятники разрушаются. Николаю Рериху приходит идея о необходимости их сохранения, и он начинает воплощать ее в жизнь.

На выставке представлены репродукции картин из первой его серии, которую называют пророческой, потому что эта серия была написана в преддверии Первой мировой войны. Еще никто из политиков не знал, что будет, никто об этом не говорил, а Николай Константинович пишет свои картины «Зарево», «Крик змия», «Град обреченный» – репродукции этих картин вы увидите на выставке.

Также показаны фотографии первых разрушений в Европе. В Первой мировой войне впервые были проведены массовые бомбежки Европы. И Николай Константинович пишет: как же можно воевать с памятниками искусства, с картинами, книгами, с предметами старины? Он пишет, что это дикость. И он создает плакат «Враг рода человеческого», и этот плакат распространяет в армии. Плакат он создает, когда узнает о разрушении Реймсского кафедрального собора во Франции (а Николай Константинович являлся членом Реймсской академии художеств) и о разрушении Лувенской библиотеки в Бельгии. Это были крупнейшие разрушения в Европе. И вот так откликается сердце художника на это. Эти фотографии, которые не могут оставить никого равнодушным, представлены на выставке.

Представлены и фотографии разрушений Второй мировой войны, но перед Второй мировой войной, в 1935 году, был подписан Пакт Рериха, потому что Николай Константинович к этой идее возвращается, когда она не получила должной поддержки в Первой мировой войне. Он обращался и к императору Николаю II с идеей о защите культурных ценностей, о заключении договора. Он пишет американскому президенту письмо о том, что нужен международный договор, и передает его через посольство Америки в России. Эта идея о сохранении памятников всего мира на планете приходит к нему тогда. Она не получает развития, но он к ней возвращается в 20-х годах, и это очень важно.

Когда он совершает уникальную Центрально-Азиатскую экспедицию по Азии, он видит, что и в Азии также разрушаются памятники культуры. Он изучает искусство народов Востока и видит, что везде все одинаково. И тогда с новой силой он начинает эту идею продвигать в жизнь.

Ему помогают общества Знамени Мира и Пакта Рерихов, которые создаются в это время по всему миру: 50 с чем-то обществ было создано. Была проведена огромнейшая, колоссальнейшая работа, организационная и общественная. И это были общественные организации. Идею пакта поддерживают Ромен Роллан, Рабиндранат Тагор, Бернард Шоу, Эйнштейн, то есть все известные люди мира, понимая, насколько это важно.

Почему же так поддерживают идею защиты памятников? Николай Константинович говорил, что это не только музейные объекты. Прежде всего это объекты, в которых заключена энергия духа человеческого, когда создает архитектор, особенно в старинных памятниках, произведениях искусства. Эта энергия духа человеческого как раз и соединяет Землю с инобытием, мир горний и мир дольний. И это очень важно сохранить, чтобы человечество смогло развиваться и эволюционировать. Вот эта идея была, и эту идею все понимают. И еще что важно? Что памятники, которые должны быть сохранены обязательно, будут способствовать воспитанию будущего молодого поколения. Идея воспитательная, пропагандистская, можно сказать, о защите культурных ценностей – пакт эти идеи и включает в себя.

Были проведены три международные конференции, и в 1935 году в Вашингтоне, в Белом доме, в Овальном кабинете президента Рузвельта, этот пакт был подписан 21 страной. К сожалению, тогда это были в основном страны Америки – Северной и Латинской. Потом пакт лег в основу Гаагской конвенции 1954 года – об этом тоже есть раздел, представленный на выставке.

Символом пакта стал флаг, который был назван Знаменем Мира, или Знаменем Культуры. Николай Константинович предложил символом этого пакта сделать идею Троицы. Когда он был в Сергиевой лавре, то увидел икону «Троица» Рублева – и вот этот символ: круг, на котором три ярких амарантовых круга, – развевается на белом полотнище знамени.

По идее пакта, там, где есть это знамя над памятниками культуры, эти памятники нейтральные, имеют международное значение, их нельзя бомбить, там нельзя вести военные действия. Николай Константинович мечтал, чтобы это знамя покрыло территорию всей нашей планеты – так мечтал остановить войну. Можно сказать, что эта идея идеалистическая, но мы сейчас к ней возвращаемся и начинаем воплощать ее в жизнь.

И еще я добавлю: мы представляем только часть выставки в зависимости от экспозиционных площадей. Выставка огромная, впервые она была проведена в ЮНЕСКО в Париже в 2012 году, она прошла в 20 странах мира, побывала в Америке, в Европе, в Азии, в Киргизии, Казахстане, в Индии. Более 400, даже уже ближе к 500 выставкам прошло в России, от Калининграда до Владивостока. Выставки проходят в больших городах, в селах и поселках.

Выставка пользуется большим спросом, люди впервые узнают, что, оказывается, есть такой международный договор. И вы знаете, об этом не знают не только обычные люди – об этом не знают и представители ЮНЕСКО, ООН. Выставка проходила в Организации Объединенных Наций в Вашингтоне, в представительстве ООН в Швейцарии – и везде прекрасные отклики и огромный интерес.

По этому договору не только нельзя разрушать памятники культуры, но нельзя и убивать людей, работающих в музеях, в библиотеках, сотрудников этих памятников. И еще этот договор действует как в мирное, так и в военное время. Вот это очень важно. И Знамя Мира, Знамя Культуры развевается, как только вы входите на выставку, оно покрывает два прекрасных изображения (конечно, репродукции): и «Святую Анастасию», и «Мадонну Орифламму», картину Николая Константиновича, которая специально была создана для пакта.

Миллион по рублю

– Какая связь между Рерихом и Псковом? И как связана часовня с Пактом Рериха?

Наталья Черкашина: Как связан Рерих с Псковским краем? Да непосредственно! Его корни по родительской, материнской линии уходят в Псков. Его бабушка Татьяна Ивановна Коркунова-Калашникова была истинной псковичкой, как писал Николай Константинович. Его матушка Мария Васильевна родилась в городе Острове, недалеко от Пскова, и там прожила до своего замужества, и его родители венчались в Троицком соборе Острова.

И еще что интересно? Николай Константинович начинает путешествие по древнерусским городам в 1903-1904 годах – так вот, путешествие он начал из Пскова, Изборска, Печор. И еще первая картина, которую он пишет на первом курсе, когда учится в академии, называлась «Пскович» и посвящена защитнику Пскова во время осады города польским войском. Эта картина была написана в 1884 году, а через пять лет Николай Константинович одним из первых начинает проводить раскопки в Пскове и в Псковской области и собирает очень хорошую археологическую коллекцию (он был еще и археологом, ученым). Эта археологическая коллекция попадает потом в Эрмитажи, и сейчас часть этой коллекции находится в Эрмитаже.

Ну и конечно, раз родители из Пскова, то Николай Константинович и его молодая жена приезжают в Остров, приезжают в Псков. И Николай Константинович, уже когда живет в Гималаях, вспоминает Псков и пишет о том, как же мы не любопытны, что такая красота Пскова недалеко, рядом, а мы его не посещаем, не сидим на берегу реки Великой, не думаем об этом пути. То есть, даже живя в Гималаях, он думает об этой земле, эта земля навсегда осталась в его сердце.

Таисия Круглова: На выставке в этой части, которую вы сейчас представляли, есть раздел, посвященный работам Николая Константиновича: там представлены наши памятники и псковские мотивы в его работах. И там будет маленький раздел, посвященный дому его бабушки и мамы в Острове. Там будет фотография.

Наталья Черкашина: Да. Сейчас этот дом реставрируется. И как раз реставрацией занимается сотрудник Международного центра Рерихов. Второй год идет реставрация на общественные деньги: деньги собираются, общественность, можно сказать, реставрирует.

– Павел Михайлович, как связана часовня с Пактом Рериха? И расскажите нам, почему фонд подключился к спасению этого памятника, в чем его ценность и уникальность?

Павел Журавихин: Связь Пакта Рериха, о котором так хорошо рассказала Наталья Николаевна, с псковской часовней Святой Анастасии самая прямая: воссоздание и возрождение часовни – это практическое воплощение идеи пакта. Это еще раз показывает, что идея своевременная, актуальна сегодня. Особенность Пакта Рериха, что не только в военное время, но и в мирное время должны быть сохранены памятники, на примере часовни ярко отображается.

Наш фонд неслучайно подключился к реставрации, к сохранению, буквально к спасению часовни, потому что она практически погибала. Специалисты ставили диагноз, что у памятника смертельная болезнь и возможно, что остались месяцы до того, как может произойти непоправимое, потому что в 2019 году была последняя капля: недалеко от памятника была выкопана траншея, которая повредила фундамент, и буквально начали расходиться стены. Мы поставили себе задачей сделать все, чтобы эту часовню сохранить, тем более что она содержит уникальные настенные росписи, созданные по эскизам Николая Константиновича.

Фонд Елены Ивановны Рерих до этого уже имел опыт сбора пожертвований и сохранения исторического наследия, в частности дворянской усадьбы Лопухиных XVII-XIX веков в Москве, в которой, собственно, и располагался Общественный музей Николая Константиновича Рериха.Мы не могли остаться в стороне, и фонд создал специальную благотворительную программу, в рамках которой мы объявили общероссийский сбор пожертвований на сохранение этого памятника.

Памятник по-настоящему уникальный. Его росписи не имеют аналогов, и это содружество, сотворчество Щусева и Рериха, пожалуй, здесь выявлено особенно ярко. Ведь многие памятники Алексея Викторовича Щусева не сохранились, в сталинское время ряд памятников был уничтожен, поэтому мы не могли остаться в стороне. Это нас очень тронуло, и мы поняли, что должны принять в этом самое деятельное участие.

Мы очень благодарны поддержке властей Пскова, тому плодотворному сотрудничеству, которое сложилось с Псково-Изборским музеем-заповедником. На примере сохранения часовни реализуется важнейшая для России идея плодотворного, доверительного и равноправного государственного и общественного партнерства. Это реальность, это не просто слова. Мы достойно ведем сохранение памятника, смогли собрать средства на создание проекта реставрации. В этом году приезжали реставраторы из Москвы, и собранные пожертвования позволили провести работы по противоаварийному укреплению фресок. За нашими словами, за нашими призывами стоят реальные дела. Дело движется, и мы очень рассчитываем на успех. Мы обязательно сохраним эту архитектурную жемчужину для Пскова. Думаю, это будет очень важным местом притяжения не только для псковичей, которые вновь откроют для себя важную и достойную страницу своей истории, но и для многочисленных гостей Пскова, которые с каждым годом все в большем количестве приезжают в ваш замечательный город.

– Павел Михайлович, вы говорили о том, что это всесторонняя поддержка проекта сохранения часовни. Церковь присоединилась к этому?

Павел Журавихин: Да, через АНО «Возрождение памятников Пскова (Псковской области)», которое учреждена правительством Псковской области при содействии Псковской епархии Московского патриархата. Общими усилиями поднимаем этот памятник. Не могу не сказать еще об одном фонде, который тоже оказывает большую поддержку: это фонд «Внимание» из Санкт-Петербурга. Это инициатива, которая затронула тысячи людей. Это не просто слова, а действительно тысячи людей, кто по копейке, кто по десять рублей отдает – неважно. Особенность сбора средств еще вот в чем: мы намеренно не стали обращаться к крупным меценатам, для нас важно не просто получить деньги – важно расширить круг людей, которые бы прикоснулись к своей истории. Поэтому лучше миллион рублей собрать по рублю, но зато миллион человек поучаствует в возрождении культурного наследия страны.

– И часть людей благодаря этому узнают о существовании уникальной часовни.

Павел Журавихин: Да, и здесь большая культурно-просветительская составляющая. Этот благотворительный проект носит воспитательный характер.

Два концерта для часовни

– Что сделано благотворительным фондом до этого момента?

Павел Журавихин: Сбор пожертвований превратился в целую программу: это большое количество направлений. Уже упомянули о том, что мы в прошлом году, чтобы рассказать об истории часовни, создали документальный фильм «Анастасия» – значит, «Возрождение». Очень интересный фильм, созданный с такого ракурса, когда о часовне рассказывают как о судьбе человеческой жизни. Многие присутствующие здесь являются героями этого фильма, приняли в нем участие.

Проводится выставка, которую мы запланировали в рамках юбилейных торжеств, посвященных 110-летию Анастасиевской часовни. Это инициатива, которая тоже первоначально шла от нашего фонда, ее поддержал Псково-Изборский музей, Международный центр Рерихов. Следующее: большое количество мероприятий включает в себя конкурс декоративно-прикладного творчества среди профессиональных художников, посвященный Анастасиевской часовне. Мы такой конкурс проводим сейчас совместно с Московским музеем декоративно-прикладного искусства, с Международным союзом педагогов-художников, среди учредителей опять же Псково-Изборский музей-заповедник, Международный центр Рерихов.

Ну и я хотел бы сказать еще об одном важном проекте, важной составляющей сбора средств: это благотворительный концерт стипендиата фонда, удивительного пианиста Николая Кузнецова. Он дает 17 октября после закрытия выставки – буквально как ее продолжение – два благотворительных концерта, средства от которых будут перечислены для сохранения и реставрации настенных росписей.

– Где пройдет этот концерт? И кто может прийти в качестве зрителя?

Павел Журавихин: Концерт пройдет в Большом зале Псковской филармонии, на него могут прийти все желающие. Но я хотел бы рассказать о самом пианисте. Это сегодня один из общепризнанных выдающихся молодых пианистов России, который уже выиграл более 20 конкурсов. Он входит в особую программу Московской консерватории «Звезды XXI века» (таких пианистов всего семь), он входит в филармоническую программу «Концертные сезоны» Министерства культуры.

Для примера: в 2018 году на конкурсе в Испании имени Рикардо Виньеса он занял все призы – и зрительских симпатий, и спецприз, и главный приз этого конкурса. Такого никогда не было! В этом году Николай получил гран-при одного из самых престижных музыкальных конкурсов в мире: это конкурс в Монако, в Монте-Карло, – наши пианисты только девять лет назад завоевывали эту музыкальную награду.

Действительно интересный пианист: у него уникальное звукоизвлечение, это отмечают все специалисты. Такая особенность: у него утонченный, хрустальный звук, у него свои интерпретации выдающихся классических произведений, которые поражают специалистов новизной, глубиной раскрытия тех музыкальных смыслов, которые композиторы заложили в свои произведения. Поэтому я приглашаю всех желающих на концерты.

Это будут два разных концерта: он в один день играет два самостоятельных концерта, что тоже совершенно необычно. Сложнейшая программа: это и Мусоргский, и Чайковский, и Бах, и Свиридов. Диапазон музыканта потрясающий! Мы очень рассчитываем, что эти концерты будут настоящим открытием для ценителей и любителей классической музыки, для псковичей, для гостей столицы и станут настоящим украшением филармонического сезона.

Церквенка в коробчонке

– Наши читатели переживают о том, что Анастасиевскую часовню будут переносить: непонятно, как это вообще возможно?

Таисия Круглова: Да, это одна из серьезных проблем, потому что часовню уже переносили. Переносили ее тогда хаотично, быстро, поставили туда, куда доставала стрела крана, даже не определяя место. А почему мы подошли сейчас к этой проблеме? Дело в том, что связь с мостом негативно сказывается на состоянии часовни. Но сейчас Ольгинский мост идет на реконструкцию, притом в ходе реконструкции будет на 7-9 метров расширяться полотно моста и основное движение расширения будет в сторону часовни, то есть укрепленный буй, который будет держать проезжую часть, пешеходную, велосипедную трассу, будет находиться в трех метрах от часовни. В этой ситуации спасти памятник мы не сможем.

Поэтому мы приняли решение переместить ее, то есть разорвать эту близкую связь с мостом, отодвинуть ее чуть дальше, где-то на 27-28 метров в сторону кампуса, приподнять – конечно, не до такой высоты, как она была первоначально, но все равно сделать ее доминантой, чтобы она смотрелась выигрышно, чтоб при последующих ремонтах, реставрации, замене, строительстве нового моста часовню уже не трогали и определили ей место постоянно и окончательно.

– Это действительно будет окончательное место для часовни?

Таисия Круглова: Да, окончательное. При разработке проектной документации «Арт Рус» мы подробно рассматривали вопрос, как это будет осуществляться, чтоб не нанести ущерб, то есть каждый кусочек этого проекта был оговорен. И мы уже подготовили часовню к переносу, она уже готова внутри, сделана противоаварийная профилактика, реставрация на средства фонда, и в принципе, часовня к лету готова – а именно в летнее время и надо ее переносить.

Она будет переноситься двумя этапами: сначала на подготовленный временный постамент, а потом уже на подготовленную площадку, которая будет сделана для ее установки. Эта работа будет проводиться под жестким контролем со стороны органов охраны памятников, Министерства культуры и реставраторов: если что-то будет создавать угрозу, мы приостанавливаем работы и смотрим, что нужно сделать, чтобы не нанести ущерб. Сейчас мы к этому подходим очень серьезно, но это надо сделать, иначе мы этот памятник потеряем. Она и сейчас находится в невыигрышном месте, смотрится хуже даже, чем Ольгинская часовня, которая построена недавно...

– Она совсем теряется.

Таисия Круглова: Да, она теряется. А то место, которое сейчас определено, сразу уравновесит две часовни, сразу поднимет и сделает Анастасиевскую часовню очень значимой с этой стороны моста. Конечно, сложной будет сама кампания переноса, но я думаю, что она привлечет внимание и это будет событие века. Мы к этому уже подготовились и, конечно, при строгом контроле не допустим утраты и гибели ни процента живописи и полностью обеспечим сохранность часовни.

Мы учитываем и ее первоначальный вид, потому что при переносе, когда она была закрыта в советское время, она очень много утратила от своего первоначального вида. Во-первых, она сейчас стоит развернутая, то есть вход был со стороны моста – сейчас у нее поворот совсем другой. Форма главы – реставрационная, 70-х годов. Поэтому сейчас используем предоставленные материалы Сергеев Владимировичем Колузаковым из архива Щусева, где есть эскизы часовни, и попытаемся придать ей тот первоначальный вид, который был в начале ХХ столетия. То есть здесь не только перенос, а еще и попытка вернуться к задумке автором архитектурного проекта.

Ну и конечно, живопись была очень серьезно нарушена в результате того, что часовню разделили, «расчленили» на две части: ее переносили по частям. Этот шов по живому сохранился. Сейчас реставраторы это будут учитывать, и мы не будем уже использовать эту методику, она будет просто подниматься от основы, потому что основа поздняя, 70-х годов, и потихонечку в коробе (он будет делаться специально) будет потихоньку перемещаться. Тут все продумано.

– Переносом будут заниматься, конечно же, профессионалы?

Таисия Круглова: Сейчас подрядная организация еще, конечно, не определилась, потому что идет разработка рабочей части проектной документации, потом будет большой этап согласования. Но к весне, думаю, уже определится подрядчик. И конечно, мы будем выстраивать работу с подрядной организацией, будем настаивать, чтобы она имела хороший опыт работы и технически была готова к этой сложной, дорогостоящей операции.

– Когда начнутся первые работы по переносу?

Таисия Круглова: Пока сказать сложно, но, по предварительному планированию АНО «Возрождение», где-то с лета следующего года. Хотя сейчас есть проблемы, связанные с земельным участком, поэтому немножко все сдвигается. Но в любом случае летом, потому что осень и зима не подходят для такого переноса. Надо будет уложиться в теплое летнее время .

– До начала работ на мосту?

Таисия Круглова: Да.

Татьяна Николаева: По поводу реставрации: дело в том, что очень важно для горожан, для псковичей то, что после проведения всех реставрационных работ у музея появится возможность сделать в часовне открытую экспозицию. Она будет доступна для посещения все время, а не так, как сейчас, когда мы водим экскурсии только по договоренности, а постоянно: каждый человек сможет прийти и получить свободный доступ к памятнику.

Таисия Круглова: Здесь я могу еще добавить, что когда Михаил Юрьевич Ведерников появился в Псковской области, он тогда попросил музей подготовить концепцию развития часовни и территории, чтобы этот памятник был доступен. Тогда музеем была разработана концепция музейного центра, который будет находиться рядом с часовней, и эта концепция была отправлена в Министерство культуры. Сейчас мы работаем по этой концепции. Музейный центр будет центром музея на Завеличье, потому что на Завеличье музей, кроме как в Спасо-Преображенского соборе, больше нигде не представлен. Здесь предусматривается нестационарный павильон, где будет находиться охрана, где будут туалеты, кассы, небольшой магазинчик, экскурсовод и смотритель. Это дает возможность открывать часовню для осмотра круглогодично.

– Это будет полноценный музейный объект?

Таисия Круглова: Да.

Шла зараза по шоссе...

– Как и куда можно пожертвовать средства на сохранение Анастасиевской часовни?

Павел Журавихин: Есть несколько способов перечисления пожертвований на сохранение этого памятника. Во-первых, на сайте Благотворительного фонда имени Елены Ивановны Рерих есть отдельная страница, посвященная часовне, где можно посмотреть все материалы: и фотографии этого памятника разных лет, и что сделано, и какие суммы собраны на сегодняшний день. Каждую неделю отслеживается, что сделано на эти пожертвования, и, соответственно, там есть вкладка «Как помочь». Есть разные варианты внесения пожертвований: и через СМС, и через карты – любой человек может выбрать наиболее доступный способ помощи. Даже на часовне висит небольшой постер, где написано, как можно помочь и перечислить пожертвование.

– А на выставках и концертах каким образом будут собираться средства?

Павел Журавихин: Во-первых, от продажи билетов. У нас договоренность с филармонией. Это же благотворительный концерт. Филармония пошла навстречу, и все собранные средства будут перечислены в Псково-Изборский музей-заповедник напрямую. Во-вторых, там тоже будет небольшая экспозиция, посвященная часовне, в том числе баннер, на котором будет написано, как можно внести пожертвования.

И вообще я хочу сказать, что такой концерт проводится в Пскове впервые: никогда не было еще благотворительных концертов, посвященных сохранению памятника. Это первый случай. Мы надеемся, что он может превратиться в очень хорошую традицию.

– Посетители выставки смогут принять участие в пожертвованиях?

Павел Журавихин: У посетителей выставки тоже будут и реклама, и флаеры, и стенды, где все предоставлено, и даже будет стоять ящик для пожертвований, в частности на концерте.

Таисия Круглова: Вообще первая часовня Анастасии была поставлена в 1710 году, в период морового поветрия, эпидемии. Поставлена она была как обетная, чтоб защитить жителей города от страшной заразы, которая шла из Западной Европы по Рижскому шоссе. И эта идея защиты города в условиях моровой эпидемии актуальна в наше время.

Часовня находится недалеко от церкви Успения с Пароменья, она когда-то была приписана к ней, и у нас установились очень добрые отношения с протоиереем этой церкви, отцом Алексеем. В прошлом году весной мы отслужили там молебен, в котором упоминали всех погибших в моровых эпидемиях прошлого и настоящего времени, помянули тех, кого мы потеряли в ходе страшной заразы, которая сейчас пришла на наши земли. И мне кажется, летом эта эпидемия немножко отступила.

Поэтому эту практику мы постарались повторить уже и в этом году: тоже дважды проводили там молебен. Правда, часовенка маленькая, и поэтому принять всех не могли – в основном на улице стояли. Но если вы увидите объявление и приглашение, приходите, потому что мы эту практику хотим продолжать и дальше, чтобы ее функция защиты города от страшных болезней продолжалась и в наше время.

Павел Журавихин: Кстати, я хотел добавить, что в прошлом году был первый молебен впервые с 1917 года. Вот как закрыли часовню, впервые с 1917 года начала возрождаться духовная жизнь в этом памятнике.