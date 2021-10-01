Привиться от гриппа и коронавируса псковичи могут у «Магнита» на улице Труда

13:36, 01 октября 2021, ПАИ

Псковичей приглашают привиться от гриппа и коронавируса у «Магнита» на улице Труда, 37а, сообщили в Псковской городской поликлинике.

Выездная вакцинация будет работать с 1 по 17 октября в мобильном ФАПе (государственный номер В862КР, регион 60). В будние дни вакцинация осуществляется с 10:00 до 15:00, в выходные – с 10:00 до 14:00.

Возможна также организация прививок по месту работы. Телефон горячей линии: 299-028.