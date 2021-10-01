Проект благотворительного фонда Оксаны Федоровой «Моя Россия: музыкальное путешествие» обсуждают в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

14:09, 01 октября 2021, ПАИ

1 октября в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвящённая культурно-просветительскому проекту благотворительного фонда Оксаны Федоровой «Моя Россия: музыкальное путешествие». Проект реализуется в 2021 году при поддержке Фонда президентских грантов по направлению «Популяризация культурного наследия России».

О проекте рассказывают президент фонда, мисс Вселенная, певица, телеведущая Оксана Федорова, директор благотворительного фонда Оксаны Федоровой Татьяна Иванова, директор Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Зинаида Иванова.