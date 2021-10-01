Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Проект благотворительного фонда Оксаны Федоровой «Моя Россия: музыкальное путешествие» обсуждают в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

1 октября в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвящённая культурно-просветительскому проекту благотворительного фонда Оксаны Федоровой «Моя Россия: музыкальное путешествие». Проект реализуется в 2021 году при поддержке Фонда президентских грантов по направлению «Популяризация культурного наследия России».

О проекте рассказывают президент фонда, мисс Вселенная, певица, телеведущая Оксана Федорова, директор благотворительного фонда Оксаны Федоровой Татьяна Иванова, директор Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Зинаида Иванова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Есть ли у вас домашний питомец?

Проголосовать >>>

01 октября 2021

«Газпром газораспределение Псков» готова к работе в осенне-зимний период
01 октября 2021

Анна Кузнецова покинула должность детского омбудсмена
01 октября 2021

Оксана Федорова поддержала инициативу по созданию фильмов о памятниках архитектуры, вошедших в список ЮНЕСКО
01 октября 2021

Репертуар Псковского драмтеатра скорректируют
01 октября 2021

127,5 тысячи россиян призовут в армию осенью
01 октября 2021

До 0 опустится температура в Псковской области ночью 2 октября
01 октября 2021

Проект благотворительного фонда Оксаны Федоровой «Моя Россия: музыкальное путешествие» обсуждают в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
01 октября 2021

Привиться от гриппа и коронавируса псковичи могут у «Магнита» на улице Труда

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...