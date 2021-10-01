До 0 опустится температура в Псковской области ночью 2 октября

14:47, 01 октября 2021, ПАИ

2 октября на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от 0 до +5 градусов, днем — от +10 до +15 градусов.

Будет дуть ветер юго-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление высокое.