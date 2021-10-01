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Репертуар Псковского драмтеатра скорректируют

Указ губернатора Псковской области о мерах по противодействию COVID-19 с 4 по 10 октября запрещает проведение в регионе массовых мероприятий, в том числе театральных представлений. Репертуар Псковского драмтеатра будет скорректирован: большая часть спектаклей будет перенесена на более позднюю дату. Возобновить работу театры региона смогут с 11 октября при условии 50-процентной рассадки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

Так, отменяются спектакли «Веселенькое кладбище» 6 и 7 октября и «Невероятные приключения голубя Петра» 10 октября. Билеты необходимо сдать в кассу театра. Зрителям, купившим билеты онлайн, деньги вернутся на карту автоматически.

Остальные спектакли будут перенесены:

– спектакль «Постой, паровоз!» с 6 октября переносится на 14 октября, с 7 октября – на 21 октября;

– спектакль «Пленные духи» с 9 октября переносится на 19 октября, с 10 октября – на 20 октября;

– спектакль «Очень громкая премьера» с 19 октября переносится на 13 ноября, с 20 октября – на 14 ноября.

Все билеты на спектакли будут действительны в новые даты.

19 и 20 октября на сцене Псковского драмтеатра будет показан спектакль «Пленные духи», билеты на спектакль «Очень громкая премьера» в эти даты действительны не будут. По ним можно будет попасть на спектакли 13 и 14 ноября.

До 4 октября Псковский драмтеатр работает согласно афише: «Позвольте вам выйти вон!» (1 октября, 19:00), «Невероятные приключения голубя Петра» (2 октября, 11:00, 14:00), «Постой, паровоз!» (2 октября, 19:00), «Метель» (2 октября, 19:00), «Год Жирафа» (3 октября, 11:00, 14:00).

По указу губернатора театр закрывается для зрителей на неделю. Как сообщается в документе, с 11 октября в театре смогут играть спектакли при условии соблюдения антиковидных мер и заполняемости зала до 50 %.

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